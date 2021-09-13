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В Сальвадоре иностранных криптоинвесторов освободят от налогов

В Сальвадоре иностранных криптоинвесторов освободят от налогов Правительство Сальвадора планирует освободить от некоторых налогов иностранных инвесторов, которые будут работать с биткоинами
Финансы
13 сентября 2021 г. 19:30
В Сальвадоре иностранных криптоинвесторов освободят от налогов

Правительство Сальвадора планирует освободить от некоторых налогов иностранных инвесторов, которые будут работать с биткоинами.

Как сообщает Report, об этом AFP заявил советник президента по правовым вопросам Хавьер Аргуета.

По его словам, речь идет о подоходном налоге и той части дохода, которая будет направляться на увеличение капитала компаний.

"Данный шаг нацелен на привлечение иностранных инвестиций", — добавил чиновник.

Х.Аргуета также заявил, что правительство будет бороться с использованием криптовалюты в незаконной деятельности. С этой целью в криптокошелек Chivo внедрен механизм отслеживания платежей. Подобная мера, уточнил он, является рекомендацией международных организаций по борьбе с отмыванием денег.

Собеседник агентства коснулся и рисков, связанных с резким изменением курса биткоина. Так, для минимизации рисков планируется приостанавливать сделки.

Напомним, что с 7 сентября биткоин является официальным платежным средством в Сальвадоре.

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