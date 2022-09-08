В Садаракском таможенном пункте строится новый парк TIR

В таможенном погранично-пропускном пункте "Садарак" Государственного таможенного комитета Нахчыванской АР с целью облегчения торговли строится новый парк для большегрузов TIR.

В таможенном погранично-пропускном пункте "Садарак" Государственного таможенного комитета Нахчыванской АР с целью облегчения торговли строится новый парк для большегрузов TIR.

Об этом сообщает Report со ссылкой на комитет.

Согласно информации, парк, занимающий площадь 7,3 га, будет служить повышению интенсивности перехода транспортных средств через государственную границу, управлению транспортными потоками, эффективной организации процессов пересечения границы. После сдачи в эксплуатацию территория парка может вместить более 700 грузовых автомобилей.

"В целях безопасности и контроля на территории будут установлены современные камеры", - отмечается в сообщении.