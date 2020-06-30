​В руководстве Unicapital новое назначение

Назначен новый директор ОАО "Инвестиционная компания Unicapital".

Как сообщает Report, им стал Таир Гарибов.

Ранее он являлся советником Наблюдательного совета финансового учреждения и заменил на новой должности Гейдара Ибрагимова. Бывший директор ушел с работы в феврале прошлого года, его обязанности временно исполнял Надир Бабазаде.

Напомним, что инвесткомпания Unicapital была создана в 2007 году. Ее уставный капитал составляет 300 тыс. манатов. Акционером компании является ОАО "Unibank" (100%).