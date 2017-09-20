В руководстве Unibank произойдут изменения

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Баку. 20 сентября. REPORT.AZ/ 13 октября состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО Unibank.

Как сообщает Report, собрание пройдет в 15:00 в головном офисе компании по адресу г. Баку, Насиминский район, ул. Рашида Бехбудова, 55.

В повестку дня включены вопросы назначения внешнего аудитора, внесения изменений в состав правления и устав, увеличения уставного капитала кредитной организации и пр.

Напомним, что Unibank создан в 2002 году в результате объединения двух коммерческих банков Азербайджана - Mbank (1992) и Promtexbank (1994). Уставный капитал равен 119 685 712 манатам. Акционерами банка являются Эльдар Махмуд оглу Гарибов (41,9%, председатель Наблюдательного совета), Европейский банк реконструкции и развития (19,4%), Немецкая инвестиционная корпорация DEG (24,4%), Джафарова Земфира Мирзя гызы (2,6%), нерезиденты-юридические лица (8%), нерезиденты-физические лица (2,3%), миноритарные акционеры (1,4%).