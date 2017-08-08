В руководстве Silkway Bank произошли изменения

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Решением общего собрания акционеров ОАО Silkway Bank от 7 августа 2017 года, в органах управления банка произошли изменения.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, председатель правления банка Эльчин Эльдар оглу Ахмедов назначен председателем Наблюдательного совета. Председателем правления стал зампред правления Махир Аваз оглу Ахмедов.

Напомним, что Silkway Bank основан в 2008 году и является правопреемником Azal Bank, действующего с 1993 года. Уставный капитал банка равен 101,545 млн манатов. Акции банка контролируют Зарифа Гамзаева (69,7%), ООО "VİP Услуги авиации" (30%), входящее в Silkway Holding, Э. Ахмедов (0,3%).