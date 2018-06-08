В руководстве PwC Азербайджан произведено новое назначение

Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В руководящем составе PwC Азербайджан произведено новое назначение.

Как сообщает Report со ссылкой на компанию, Эльчин Мамедов присоединился к PwC Азербайджан в качестве руководителя юридической практики PwC.

Эльчин Мамедов обладает обширным опытом в различных областях права, включая контракты, банковское дело и судебное разбирательство. Он имеет двойную квалификацию и допущен к практике в качестве юриста в Азербайджане и юрисконсульта в Англии и Уэльсе. Ранее Эльчин был партнером в Omni, в юридическом бюро MGB (ранее известное как McGrigors), а также в Ledingham Chalmers.

За последние несколько лет юридическая практика PwC в Азербайджане значительно расширилась. Компания имеет 8 юристов, специализирующихся в различных областях права, от иммиграции и трудового законодательства, до судебных разбирательств. Кроме того, в этом году The Legal 500 снова подтвердил позицию Tier 2 для PwC Azerbaijan на 2018 год.

Рейтинг основан на ряде критериев, выделяющих направления юридической практики и команды, которые предоставляют самые передовые и инновационные юридические консультации клиентам в различных отраслях. Команда профессионалов PwC Azerbaijan занимается компаниями, слияниями и поглощениями, банковскими и финансовыми вопросами, вопросами нефти и газа, интеллектуальной собственности, занятости и иммиграции.

Юридическая команда фирмы предлагает комплексные юридические консультации с доступом к специалистам из всей сети PwC. С более чем 3500 юристами в 90 странах и услугами иммиграционного законодательства в 116 странах, PwC является крупнейшей сетью юридических услуг по географии.