В руководстве Nikoil Bank произошли изменения

Баку. 7 июня. REPORT.AZ/ В Наблюдательном совете ОАО Nikoil Bank произошли изменения.

Как сообщает Report, 3 члена НС отстранены от занимаемых должностей.

Это Алексей Сазонов, Роман Новиков и Павел Сухоручкин. В НС избран только Николоз Энукидзе. В конечном итоге число членов НС снизилось с 5 до 3.

Напомним, что ОАО Nikoil Bank создан в 2002 году на базе коммерческого банка Ülpər, действующего с 1994 года. Уставный капитал банка равен 184,5 млн манатов. Основным инвестором банка является ЗАО Topaz İnvestments (91,84%).