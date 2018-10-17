 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В руководстве NBC Bank ожидаются изменения

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ 30 ноября в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров NBC Bank.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на специальный выпуск газеты "Вергиляр" министерства налогов.

    Собрание состоится в головном офисе банка. В повестку дня входят изменения в составе правления NBC Bank и другие вопросы.

    NBC Bank был основан в 1992 году как акционерный коммерческий банк Ruzu, ребрендинг осуществлен в 2002 году. Его уставный капитал составляет 64 млн манатов. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi