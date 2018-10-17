В руководстве NBC Bank ожидаются изменения

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ 30 ноября в 11:00 состоится внеочередное общее собрание акционеров NBC Bank.

Об этом сообщает Report со ссылкой на специальный выпуск газеты "Вергиляр" министерства налогов.

Собрание состоится в головном офисе банка. В повестку дня входят изменения в составе правления NBC Bank и другие вопросы.

NBC Bank был основан в 1992 году как акционерный коммерческий банк Ruzu, ребрендинг осуществлен в 2002 году. Его уставный капитал составляет 64 млн манатов.