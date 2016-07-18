​В руководстве Международного банка Азербайджана ожидаются изменения

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ В состав Наблюдательного совета (НС) Международного банка Азербайджана (МБА) могут быть внесены изменения.

Как сообщает Report, член Наблюдательного совета Мушфиг Исрафилов может быть заменен.

Отметим, что М.Исрафилов представляет в НС министерство финансов. До недавнего времени он являлся заместителем начальника Государственной службы страхового надзора (ГССН) министерства финансов. Указом президента Ильхама Алиева 3 февраля ГССН была ликвидирована, а ее полномочия переданы Палате надзора за финансовыми рынками.

В результате, М.Исрафилов попал под сокращение и на сегодняшний день не является сотрудником министерства финансов. Поэтому не исключено, что он будет заменен другим лицом в НС МБА.

Напомним, что МБА создан в 1992 году. На конец прошлого года уставный капитал МБА составил 641,287 млн. манатов. Эта сумма сложилась из номинальной стоимости 2 375,1 млн. акций по 0,27 маната каждая.

Правительству Азербайджана в лице министерства финансов принадлежит 54,96%, неправительственным организациям - 8,49%, физическим лицам – 36,55% акций МБА.