В руководстве Международного банка Азербайджана произведены новые назначения

Баку. 25 декабря REPORT.AZ/ Сегодня состоялось общее собрание акционеров ОАО Международный банк Азербайджана.

Как сообщает Report, на собрании был рассмотрен вопрос о назначении Председателя Правления банка. Аббас Ибрагимов, исполняющий обязанности Председателя Правления Международного Банка Азербайджана с марта 2018-го года, назначен на пост Председателя Правления банка.

На заседании также был рассмотрен ряд вопросов касательно деятельности дочерних структур банка и вынесены соответствующие решения по ним. Также было выражено отношение касательно отчётности текущей деятельности ОАО "Международный Банк Азербайджана", в том числе финансовым показателям за 11 месяцев 2018-го года.

Управляющий директор банка Васиф Ахмедов был избран членом Правления банка и назначен на пост заместителя Председателя Правления. Также были рассмотрены итоги финансовой деятельности Международного Банка Азербайджана за 2018-ый год, обсужден бюджет на 2019-ый год и рассмотрены кредитные обращения, находящиеся в полномочиях Наблюдательного Совета.

Информацию о продуктах и услугах Международного Банка Азербайджана, современного государственного банка страны, можно получить на официальном веб-сайте www.ibar.az , во всех 36 филиалах и 39 отделениях банка, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной страничке Банка в социальной сети Facebook www.facebook.com/azerbaycanbeynelxalqbanki/.