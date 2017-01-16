В руководстве МБА произошло еще одно назначение

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Проведено внеочередное собрание Наблюдательного Совета ОАО Международный Банк Азербайджана. Об этом сообщили Report из банка.

На собрании было принято решение об избрании Аббаса Маммедали оглы Ибрагимова на пост члена правления банка и назначения его на должность первого заместителя председателя правления.

Аббас Ибрагимов в 1999-2003 годах получил степень бакалавра по экономике в Университете Анкары, а в 2003-2005 годах степень магистра по управлению бизнесом в сфере финансов в Техническом университете Стамбула. Свою карьеру в банковской сфере он начал в 2005 году с должности специалиста в департаменте исследований и развития Bank of Baku. Он занимал должности руководителя отдела платежных карт, директора департамента по созданию и управлению банковскими продуктами, заместителя председателя правления банка. До назначения на пост в МБА он занимал должность председателя правления Bank of Baku.

Новая команда МБА, возглавляемая Халидом Ахадовым и укрепленная профессиональными кадрами, ставит перед собой такие цели, как оптимизация расходов, повышение эффективности деятельности в короткие сроки, путем проведения мероприятий по реструктуризации, успешное завершение процессов по оздоровлению МБА в течение этого года, а также исполнение других обязанностей поставленных перед банком указом президента Азербайджана от 15 июля 2015 года.

Отметим, что имеющий 36 филиалов и 40 отделений МБА считается крупнейшим банком Южно-Кавказского региона по объему активов, клиентской базе, а также портфелю международных операций.