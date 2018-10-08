В руководстве Kapital Bank ожидаются новые изменения

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Стало известно, какие изменения ожидаются в Аудиторском комитете Kapital Bank на внеочередном общем собрании акционеров банка, запланированном на 8 ноября.

Об этом сообщил Report источник на финансовом рынке.

По его словам, члена комитета Мурада Ахмедова, как ожидается, заменит Рамиль Гейдаров.

Новый член также является членом Аудиторского комитета дочерней структуры PASHA Bank в Грузии, представленной совместно с Kapital Bank в ООО PASHA Holding.

Напомним, что Kapital Bank учрежден в 2004 году на базе BUS Bank. Уставный капитал составляет 205,85 млн долларов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,86%) и 190 физических лиц (0,14%).