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    В руководстве Kapital Bank ожидаются новые изменения

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Стало известно, какие изменения ожидаются в Аудиторском комитете Kapital Bank на внеочередном общем собрании акционеров банка, запланированном на 8 ноября.

    Об этом сообщил Report источник на финансовом рынке.

    По его словам, члена комитета Мурада Ахмедова, как ожидается, заменит Рамиль Гейдаров.

    Новый член также является членом Аудиторского комитета дочерней структуры PASHA Bank в Грузии, представленной совместно с Kapital Bank в ООО PASHA Holding.

    Напомним, что Kapital Bank учрежден в 2004 году на базе BUS Bank. Уставный капитал составляет 205,85 млн долларов. Акционерами банка являются PASHA Holding (99,86%) и 190 физических лиц (0,14%). 

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