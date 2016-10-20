В руководстве Gala Insurance произошло еще одно назначение

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Назначен заместитель председателя правления ОАО Gala Insurance. Об этом сообщил Report председатель правления Вилади Маниев.
По его словам, речь идет о Фуаде Аллахвердиеве. Ранее он занимал пост директора департамента претензий Gala Insurance.
Помимо В.Маниева и Ф.Аллахвердиева, в правлении компании представлены главный бухгалтер Эльмар Ислам и ответственный актуарий Улькер Ахмедзаде.
Департамент претензий возглавит Эльчин Сулейманов. Ранее он являлся директором департамента перестрахования и андеррайтинга ОАО Gunay Insurance.
Напомним, что Gala Insurance создан на базе компании Chartis Azerbaijan, действующей с 1999 года. Уставный капитал составляет 6,787 млн манатов. 100%-ным акционером компании является ОАО AzRe Reinsurance.
Namiq HüseynovАвтор новости
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