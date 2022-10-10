В руководстве ФРС США пообещали повысить ставку до 4,5%

Федеральная резервная система США (ФРС) намерена повысить ключевую процентную ставку до около 4,5% быстрыми темпами, а затем удерживать ее на этом уровне.

Федеральная резервная система США (ФРС) намерена повысить ключевую процентную ставку до около 4,5% быстрыми темпами, а затем удерживать ее на этом уровне.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщил Bloomberg.

ФРС при этом заявил, что планирует ужесточать монетарную политику в том случае, если инфляция в стране будет расти. Согласно прогнозам, Федрезерв может повысить ставку на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд в следующем месяце.

Подобный шаг становится еще более ожидаемым на фоне опасений по поводу цен на энергоносители в связи с решением ОПЕК+ сократить добычу нефти, а также оптимистичных данных по рынку труда США, которые были опубликованы на прошлой неделе.

"Как следует из наших докладов, мы, похоже, достигнем отметки 4,5-4,75% в какой-то момент в следующем году", - сказал глава Федерального резервного банка Чикаго Чарльз Эванс на встрече с корпоративными топ-менеджерами.

С марта Федрезерв поднимал ставку пять раз, теперь она составляет 3-3,25%. При этом последние три заседания регулятор повышал ее сразу на 75 базисных пунктов. Следующее заседание ФРС намечено на 1-2 ноября.

Отметим, что потребительские цены (индекс CPI) в США в августе выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года.

Минтруда США опубликует данные о динамике потребительских цен в сентябре в четверг.