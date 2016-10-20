В руководстве дочерних структур AzRe Reinsurance произошли изменения

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ Назначен новый председатель Совета директоров (СД) ОАО Gala Insurance. Об этом сообщил Report председатель правления компании Вилади Маниев.

По его словам, речь идет о Камале Ибрагимове. Он заменил на этом посту Фуада Гулиева, который является председателем правления ОАО AzRe Reinsurance, основного акционера Gala Hayat. Ф.Гулиев в настоящее время является членом СД.

Помимо этого, в СД представлен также Вусал Аббасов (заместитель председателя правления ОАО AzRe Reinsurance). Член СД Наргиз Насруллаева-Мюдироглу отстранена от занимаемой должности.

Напомним, что Камал Ибрагимов также возглавляет Совет директоров ОАО Gala Hayat Insurance - другой дочерней структуры AzRe Reinsurance. Другими членами СД этой компании также являются Ф.Гулиев и В.Аббасов. Член СД Gala Hayat Insurance Логман Мамиев отстранен от должности.

Напомним, что Gala Insurance создана на базе компании Chartis Azerbaijan, действующей с 1999 года. Уставный капитал составляет 6,787 млн манатов.

Gala Hayat Insurance учреждена в 2008 году, уставный капитал равен 10,01 млн манатов. Основным акционером компании является ОАО AzRe Reinsurance (88,6%).