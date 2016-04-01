​В руководстве дочерней структуры Pasha Bank в Турции произошли изменения

Баку. 1 апреля. REPORT.AZ/ В руководстве дочерней структуры ОАО Pasha Bank в Турции - Pasha Yatırım Bankası произошли изменения.

Как передает Report со ссылкой на официальный сайт банка, Джалал Гасымов назначен заместителем председателя правления банка. Ранее Дж.Гасымов являлся членом правления банка.

Напомним, что до Дж.Гасымова эту должность занимал С.Бату Аксой.

Отметим, что в настоящее время пост председателя правления банка занимает Ага Али Камалов.