В руководстве Demirbank произойдут изменения

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Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Очередное общее собрание акционеров ОАО Demirbank ожидается 30 июня в 17:00.

Об этом сообщает Report со ссылкой на официальную печать.

По информации, собрание состоится в основном здании банка по адресу г. Баку, ул. Карабах, 31. В повестку дня войдут вопросы утверждения финансовых итогов 2016 года, внесения изменений в состав Наблюдательного совета и Аудиторского комитета и пр.

Напомним, что Demirbank основан в 1989 году под названием Azerdemiryolbank, в 2009 году осуществлен ребрендинг. Уставный капитал равен 21 млн манатов. Акционерами являются Европейский банк реконструкции и развития (25%), Нидерландская финансовая компания развития (FMO) (10%), 16 юридических лиц (0,25%), председатель Наблюдательного совета Рахман Гаджиев (19,72%), Асабали Гаджиев (9,65%), бывший председатель правления банка Роман Амирджанов (5,45%), Сакина Гаджиева (5,3%), Кёнюль Гаджиева (5,3%), 810 физических лиц (19,33%).