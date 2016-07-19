​В руководстве Dekabank произошли новые назначения

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Решением Наблюдательного совета (НС) ОАО Dekabank избраны два новых члена правления банка. Об этом сообщили Report в банке.

По информации, одним из новых членов является Абдуллаев Эльджан Сохраб оглу, пришедший в Dekabank из другого банка. Он одновременно возглавляет департамент обслуживания клиентов.

В то же время директор департамента по общим вопросам и обеспечению Dekabank Сафаров Адиль Бейлер оглу, представленный в правлении примерно три месяца назад, вновь утвержден на своем посту.

В настоящее время председателем правления банка является Алиев Исмаил Араз оглу. Он назначен на этот пост на прошедшем 23 мая этого года внеочередном собрании акционеров Dekabank.

Отметим, что Dekabank осуществляет деятельность с 1992 года. Уставный капитал банка равен 52,767 млн. манатов. Эта сумма сложилась из номинальной стоимости 47 970 акций по 1 100 манатов каждая.