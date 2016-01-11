​В руководстве Caspian Development Bank произошли изменения

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Решением Наблюдательного совета ОАО Caspian Development Bank (CDB) Надир Йылдырым назначен на должность председателя правления CDB.

Как сообщает Report со ссылкой, в свою очередь, решением общего собрания акционеров председатель правления Ибрагим Асад оглу Алышов назначен на пост председателя Наблюдательного совета.

Отметим, что Caspian Development Bank (CDB) был зарегистрирован в 1988 году как Universal Bank, в 2001 году сменил название на ОАО Kovsar Bank, а 26 января 2015 года банк, получив новую лицензию на осуществление банковской деятельности, вышел на рынок страны уже под новым именем ОАО Caspian Development Bank (CDB).