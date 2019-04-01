В руководстве Бюро обязательного страхования Азербайджана произошли изменения

Сменился состав попечительского совета Бюро обязательного страхования (БОС) Азербайджана.

Как сообщает Report, первый заместитель председателя совета директоров ОАО AXA Mbask Лана Чингизовна Гёзалова отныне не возглавляет совет.

На ее место назначен председатель правления страховой компании Ateshgah Азер Аллахверди оглу Алиев.

Кроме того, председатель правления ОАО PASHA Sigorta Ульвия Керим гызы Джаббарова стала зампредом БОС, сменив на этом посту Телета Аббасгулу оглу Сафарова, советника председателя правления Ateshgah. Ранее она была членом Попечительского совета Бюро.

На место У.Джаббаровой назначена член правления Xalq Sigorta Матанат Алим гызы Нариманлы.