В руководстве банка ВТБ (Азербайджан) произошло новое назначение

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Назначен новый член правления банка ВТБ (Азербайджан). Об этом сообщает Report со ссылкой на банк.

По информации, на эту должность назначен директор департамента рисков и мониторинга банка ВТБ (Азербайджан) Вадим Клименко. Он будет отвечать за управление рисками и работу с проблемной задолженностью.

Вадим Клименко с отличием окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности "международные экономические отношения", а также Азербайджанскую государственную нефтяную академию по специальности "управление бизнесом". В настоящий момент продолжает образование в University of Chicago по программе Executive MBA со специализацией на экономике и финансах.

С 2005-го года занимал руководящие должности в финансовом департаменте и департаменте управления рисков одного из крупнейших азербайджанских банков, а с 2016-го года возглавил департамент мониторинга и рисков в ВТБ (Азербайджан).

Напомним, что ОАО Банк ВТБ (Азербайджан) создан в 2009 году на базе AF Bank, действующего с 2003 года. Уставный капитал банка равен 50,815 млн манатов. Акционерами банка являются Банк ВТБ (Россия) (51%), ООО AtaHolding (48,99%) и первый зампред Наблюдательного совета холдинга Ашраф Камилов (0,01%).