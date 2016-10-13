В руководстве Банка ВТБ (Азербайджан) произошли изменения

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В составе Наблюдательного совета (НС) Банка ВТБ (Азербайджан) произошли изменения. Как сообщает Report, член Наблюдательного совета Рашад Фархад оглу Расуллу избран заместителем председателя НС, а зампредседателя Царев Сергей Владимирович назначен членом НС.

Кроме того, в состав НС вошел директор юридического департамента ООО AtaHolding.

Напомним, что Банк ВТБ (Азербайджан) основан в 2009 году на базе ОАО AFBank, действующего с 2003 года. Банк является дочерней структурой российского Банка ВТБ. Уставный капитал банка равен 50,815 млн. манатов. Российской стороне принадлежит 51%, ООО AtaHolding - 48,99%, одному физическому лицу - 0,01% акций банка.