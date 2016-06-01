​В руководстве Bank VTB (Azerbaijan) произошли изменения

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В составе правления ОАО Bank VTB (Azerbaijan) произошли изменения. Ильгар Зульфугар оглу Новрузов вышел из состава правления.

Как сообщает Report, И.Новрузов в 2012 году был назначен членом правления Bank VTB (Azerbaijan). Одновременно он руководил департаментом финансов.

В ближайшие дни ожидается избрание еще одного члена правления.

В настоящее время председателем правления банка является Юрий Дмитриевич Яковлев, другим членом - Турал Эльданиз оглу Велиев. Напомним, что недавно членом правления был избран также Игорь Окаев. И.Окаев ранее работал в Unibank, он также является директором департамента корпоративного бизнеса.