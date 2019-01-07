В руководстве AzRe Reinsurance произведены изменения

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Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Председатель Правления AzRe Reinsurance Фуад Гулиев назначен председателем Совета директоров.

Как сообщает Report, на новой должности он сменил Велиахда Сафарова.

Руководить Правлением будет заместитель Ф.Гулиева – Вусал Аббасов.

Напомним, что AzRe Reinsurance основан в 2007 году. Уставный капитал компании составляет 50 млн манатов. На сегодняшний день в обращении находятся 2 тыс. акций номиналом 25 тыс. манатов каждая. Акции компании принадлежат 6 физическим лицам.

AzRe Reinsurance является 100%-ным акционером Gala Insurance и 91,11%-ным акционером Gala Hayat Insurance. Компания имеет 6,55% в ОАО Azer-Turk Bank.