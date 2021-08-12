В руководстве Азербайджанского кредитного бюро произошли изменения

В Наблюдательном совете ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) произошли изменения.

В Наблюдательном совете ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) произошли изменения.

Как сообщает Report, члена совета Эльшана Бадирханова сменил Эльчин Гадимов, которые в кредитном бюро представляют ОАО Rabitаbank.

До недавнего времени Бадирханов являлся зампредом правления банка. В настоящее время эту должность занимает Гадимов.

Напомним, что АКБ был создан 15 января 2018 года. Уставный капитал компании равен 2 млн манатов. Акционерами банка с одинаковыми долями по 12,5% являются восемь банков - Международный Банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, Pasha Bank, Rabitаbank, Unibank и Ziraat Bank (Azerbaijan).