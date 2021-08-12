О нас
Report Georgia
Аудио новости

В руководстве Азербайджанского кредитного бюро произошли изменения

В руководстве Азербайджанского кредитного бюро произошли изменения В Наблюдательном совете ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) произошли изменения.
Финансы
12 августа 2021 г. 13:04
В руководстве Азербайджанского кредитного бюро произошли изменения

В Наблюдательном совете ООО "Азербайджанское кредитное бюро" (АКБ) произошли изменения.

Как сообщает Report, члена совета Эльшана Бадирханова сменил Эльчин Гадимов, которые в кредитном бюро представляют ОАО Rabitаbank.

До недавнего времени Бадирханов являлся зампредом правления банка. В настоящее время эту должность занимает Гадимов.

Напомним, что АКБ был создан 15 января 2018 года. Уставный капитал компании равен 2 млн манатов. Акционерами банка с одинаковыми долями по 12,5% являются восемь банков - Международный Банк Азербайджана, Bank Respublika, Xalq Bank, Kapital Bank, Pasha Bank, Rabitаbank, Unibank и Ziraat Bank (Azerbaijan).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке “Azərbaycan Kredit Bürosu”nun rəhbərliyində dəyişiklik olub

Экслюзивные новости

ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
ООН обратилась к Азербайджану и Армении - ЭКСКЛЮЗИВ
11 августа 2021 г. 23:03
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
Арестованный депутат Эльданиз Салимов подал апелляцию
10 августа 2021 г. 10:46
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче Карабаха
УЕФА открыл дисциплинарное дело в связи с инцидентом на матче "Карабаха"
10 августа 2021 г. 09:54
Парвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
ВидеоПарвиз Насибов: Мне неоднократно поступали предложения из Азербайджана, но я не планирую уезжать из Украины
9 августа 2021 г. 18:25
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
В июне-июле Бакметрополитен перевез около 20 млн пассажиров
7 августа 2021 г. 17:19
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
Названо число граждан Азербайджана, окончивших украинские вузы
6 августа 2021 г. 16:47
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
Билал Хаи: Пакистан готов внести свой вклад в восстановление Карабаха
5 августа 2021 г. 16:48
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
Милли Меджлис: Эльданиз Салимов будет получать депутатскую зарплату
5 августа 2021 г. 16:42
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
Лидер молодежного движения Украины: Освобождение Карабаха от оккупации - пример для нас
5 августа 2021 г. 15:58
Зампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
ФотоЗампред АПБА: Пораженную вирусом сельхозпродукцию уничтожают особым способом
5 августа 2021 г. 11:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi