В руководстве Азербайджанского фонда страхования вкладов произошли изменения

В составе Попечительского совета Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) произошли изменения.

В составе Попечительского совета Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) произошли изменения.

Как сообщает Report, являвшегося до сих пор членом совета председателя Наблюдательного совета ОАО Kapital Bank Джалала Гасымова сменил председатель правления банка Ровшан Аллахвердиев.

В состав совета по-прежнему входят генеральный директор Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев (председатель совета), начальник отдела анализа уровня жизни и актуарных расчетов аппарата Министерства труда и социальной защиты населения Азад Тагизаде, начальник отдела макроэкономического прогнозирования и анализа Министерства финансов Ялчин Азизов, заведующий отделом политики по финансовым услугам Министерства финансов Зияддин Аллахвердиев и председатель правления ОАО "Международный банк Азербайджана" Аббас Ибрагимов.