В руководстве AXA-Mbask произошли кадровые перестановки

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Председатель правления страховой компании AXA-Mbask Явуз Олкен назначен членом Совета директоров, первый заместитель председателя правления Сельджук Адыгёзал - председателем правления компании. Как сообщает Report, об этом говорится в распространенной компанией информации.

По информации, это решение было принято на общем собрании акционеров компании.

Отметим, что осуществляющая деятельность с 1992 года страховая компания Mbask в ноябре 2010 года была переименована в AXA-Mbask.

За январь-апрель текущего года страховые сборы компании составили 6,3 млн. манатов, страховые выплаты - 4,1 млн. манатов.