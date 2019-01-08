В руководстве Amrahbank новое назначение

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Член правления и директор финансового департамента ОАО Amrahbank Наджаф Джафарли покинул пост.

Как сообщает Report, на его место назначена заместитель департамента Хюрю Салхаева.

Напомним, что Amrahbank функционирует с 1993 года и является единственным банком с арабским капиталом в Азербайджане. Уставный капитал равен 39 844 400 манатов. Акции банка принадлежат председателю Наблюдательного совета Юнису Али оглу Илдырымзаде (53,16%, председатель Совета директоров и 85%-ный акционер Amrah Sigorta), Эльзе Аббас гызы Илдырымзаде (0,33%), Амраху Юнис оглу Илдырымзаде (0,33%, 15%-ный акционер Amrah Sigorta), Халиду Юнис оглу Илдырымзаде (0,33%), Международному инвестиционному банку Бахрейна (45,84%).