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    В руководстве Amrah Sigorta произведены изменения

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    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сменились члены Совета директоров ОАО Amrah Sigorta.

    Как сообщает Report, Амрах Юнис оглу Ильдырымзаде и Ильгар Ясин оглу Юсифов вышли из состава СД.

    Вместо них в состав совета вошли Ульви Юнис оглу Ильдырымзаде и Шахин Иса оглу Гулиев.

    Председателем СД остался Юнис Али оглу Ильдырымзаде.

    Amrah Sigorta был основан в 1993 году под названием Deniz Biznes, ребрендинг компании осуществлен в 2013 году. Ее уставный капитал составляет 5 млн манатов. В компании 85% акций принадлежит Ю. Ильдырымзаде (53,16%-ный акционер Amrahbank, председатель Наблюдательного совета банка), 15% - А. Ильдырымзаде (0,33%-ный акционер Amrahbank).

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