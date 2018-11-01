В руководстве Amrah Sigorta произведены изменения

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Сменились члены Совета директоров ОАО Amrah Sigorta.
Как сообщает Report, Амрах Юнис оглу Ильдырымзаде и Ильгар Ясин оглу Юсифов вышли из состава СД.
Вместо них в состав совета вошли Ульви Юнис оглу Ильдырымзаде и Шахин Иса оглу Гулиев.
Председателем СД остался Юнис Али оглу Ильдырымзаде.
Amrah Sigorta был основан в 1993 году под названием Deniz Biznes, ребрендинг компании осуществлен в 2013 году. Ее уставный капитал составляет 5 млн манатов. В компании 85% акций принадлежит Ю. Ильдырымзаде (53,16%-ный акционер Amrahbank, председатель Наблюдательного совета банка), 15% - А. Ильдырымзаде (0,33%-ный акционер Amrahbank).
Namiq HüseynovАвтор новости