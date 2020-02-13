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В руководстве AmCham произведены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ

​В руководстве AmCham произведены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ

Исполнительный директор Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Натаван Мамедова покинула пост.

Н.Мамедова подтвердила Report данную информацию.

Стало известно, что она назначена советником бакинского офиса McKinsey&Company.

Н.Мамедова является выпускницей Университета Джорджа Вашингтона, в 2013-2015 годах являлась генсекретарем Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, а с 2015 года - исполнительным директором AmCham.

На пост исполнительного директора AmCham пока нет назначения.

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