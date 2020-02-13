В руководстве AmCham произведены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ

​В руководстве AmCham произведены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ

13 февраля, 2020 10:27

https://report.az/storage/news/1a655533fbe31b9f92fbfb8391b94bda/ea8c892c-dfeb-4769-9d30-00ffd77876f2_292.jpg Исполнительный директор Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Натаван Мамедова покинула пост. Н.Мамедова подтвердила Report данную информацию. Стало известно, что она назначена советником бакинского офиса McKinsey&Company. Н.Мамедова является выпускницей Университета Джорджа Вашингтона, в 2013-2015 годах являлась генсекретарем Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, а с 2015 года - исполнительным директором AmCham. На пост исполнительного директора AmCham пока нет назначения.

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