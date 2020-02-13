​В руководстве AmCham произведены изменения - ЭКСКЛЮЗИВ

Исполнительный директор Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham) Натаван Мамедова покинула пост.
Н.Мамедова подтвердила Report данную информацию.
Стало известно, что она назначена советником бакинского офиса McKinsey&Company.
Н.Мамедова является выпускницей Университета Джорджа Вашингтона, в 2013-2015 годах являлась генсекретарем Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана, а с 2015 года - исполнительным директором AmCham.
На пост исполнительного директора AmCham пока нет назначения.