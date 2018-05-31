В руководстве AccessBank произошли изменения

Баку. 31 мая. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Наблюдательного совета AccessBank.

Как сообщает Report со ссылкой на банк, на заседании был обсужден вопрос, связанный с истечением срока полномочий председателя правления Рольфа Рейхардта.

В соответствии с решением, принятым на заседании, должность председателя Правления будет временно исполнять Первый заместитель председателя и Главный операционный директор (COO) Анар Гасанов.

Кандидатура А. Гасанова была выдвинута в качестве председателя Правления AccessBank и будет передана на рассмотрение в Палату по надзору за финансовыми рынками.

Отметим, что А.Гасанов обладает богатым опытом в банковской сфере и уже более 15-ти лет работает в AccessBank-е. Так, банкир начал карьеру в AccessBank-е с момента его создания в качестве специалиста по микрокредитованию. Затем занял позицию Старшего Кредитного Специалиста, после был переведен в новосозданный Департамент малого и среднего бизнеса. В июле 2006 года был назначен Главой Департамента Розничного Банкинга, а в сентябре 2007 года стал членом Совета Правления АссessBank-а. С сентября 2013-го года А. Гасанов занимал должность заместителя председателя правления, в апреле 2017-го года был назначен первым заместителем председателя правления и главным операционным администратором банка (COO).

Добавим, что Анар Гасанов получил образование в Стамбульском Университете по специальности «Финансы» экономического факультета, получил степень магистра по специальности «Банковское дело и кредит» в Азербайджанском Государственном Экономическом Университете, а также окончил Высшую Банковскую Школу при Университете Пенсильвании.

Следует отметить, что впервые за историю деятельности AccessBank кандидатура местного кадра была выдвинута Наблюдательным Советом в качестве председателя Правления.