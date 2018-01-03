В России заработала система tax free

Баку. 3 января. REPORT.AZ/ С приходом нового года в России начала работать система tax free.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, теперь граждане иностранных государств, которые не входят в Евразийский экономический союз, могут вернуть себе 18% НДС с товаров, которые они купили в России и собираются вывезти за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Первыми городами, в которых запускается tax free, будут Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Для получения компенсации иностранцу необходимо приобрести в течение одного дня товаров на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога и оформить чек на них. Тем не менее система tax free не распространяется на подакцизные товары.