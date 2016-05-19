В России за два года закрылась четверть банков

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ За два года с российского рынка ушли около 24% банков. В основном это средние по размеру активов кредитные организации.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такие данные привел главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Он отметил, что число банков сократилось на 255 единиц - с 922 (на начало 2014 года) до 697 на май 2016-го.

Проблемы касаются и крупных банков, поскольку правила игры на рынке в 2015 году радикально изменились, отметил Матовников. Сложности начались также у гигантов вроде Внешпромбанка, который потерял лицензию 21 января 2016 года.

Все эти события обошлись экономике России дорого, считает он. "За последние два с небольшим года на рекапитализацию банков был потрачен триллион рублей (150 млрд. долларов), а если включить туда средства, потраченные на Внешэкономбанк, то это уже приближается к цифре 1,8 триллиона (270 млрд. долларов). В целом банковский кризис 2014-2015 годов стоил экономике 3,4% ВВП" - отметил он.

Сбербанк и Moody's прогнозируют, что каждая десятая кредитная организация в России лишится лицензии в 2016 году. В Банке России отмечали, что расчистка финансового сектора завершится в 2017-м.