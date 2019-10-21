В России в 2020 году пройдут массовые сокращения

В 2020 году россиян будут массово увольнять почти в каждой десятой компании.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в исследовании HeadHunter.

Специалисты сервиса опросили около 150 российских работодателей. По данным исследования, сокращения проводились в каждой четвертой крупной компании.

Согласно имеющимся данным, около 19% работодателей уже сократили число сотрудников. В следующем году также не удастся избежать увольнений, но в целом прогнозы хорошие. Показатель запланированных увольнений уменьшился по сравнению с прошлым годом на 12%. Отмечается, что 62% компаний хотят увеличить численность персонала.