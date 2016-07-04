​В России упростили правила обмена валюты

Баку. 4 июля. REPORT.AZ/ В России пороговая сумма операции по покупке или продаже валюты без идентификации увеличена с 15 рублей до 40 тыс. рублей.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, повысивший сумму, при которой не требуется идентификации клиента.

Напомним, что 15 июня документ принят Госдумой России, а 29 июня одобрен Советом Федерации.

Закон также предусматривает упрощенную процедуру идентификации при покупке или продаже наличной валюты на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей.

Данные меры позволят снизить операционную нагрузку и затраты банков на оформление операций по покупке и продаже иностранной валюты в связи со значительным количеством таких операций на небольшие суммы.