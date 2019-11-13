В России участились случаи мошенничества с платежными картами.

Как передает Report, об этом сообщает RT со ссылкой на МВД.

Телеканал отмечает, что за первые девять месяцев этого года в стране зарегистрировали 10,3 тысячи преступлений по уголовной статье "Мошенничество с использованием электронных средств платежа".Подчеркивается, что такой показатель на 417,3 процента больше, чем за аналогичный период 2018 года.Кроме того, за этот период в стране зарегистрировали более 205 тысяч преступлений, совершенных с применением информационно-телекоммуникационных технологий, что на 69 процентов больше, чем в прошлом году.