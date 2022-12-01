В России спрогнозировали сокращение ВВП почти на три процента в 2023 году

В России спрогнозировали сокращение ВВП почти на три процента в 2023 году

ВВП России сократится в 2023 году на 2,8%, среднегодовой курс доллара в 2023 году составит 72 руб.

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