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В России спрогнозировали сокращение ВВП почти на три процента в 2023 году

В России спрогнозировали сокращение ВВП почти на три процента в 2023 году ВВП России сократится в 2023 году на 2,8%, среднегодовой курс доллара в 2023 году составит 72 руб.
Финансы
1 декабря 2022 г. 05:23
В России спрогнозировали сокращение ВВП почти на три процента в 2023 году

ВВП России сократится в 2023 году на 2,8%, среднегодовой курс доллара в 2023 году составит 72 руб.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, это следует из базового макроэкономического прогноза на 2022-2024 годы аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА).

Согласно прогнозу, после сокращения в 2022 и 2023 годах ВВП РФ перейдет к росту, который составит 1,3% в 2024 году. Среднегодовой курс доллара в 2024 году агентство ожидает на уровне 74,7 руб.

"Ожидаемое падение ВВП России суммарно на 6-8% за 2022-2023 годы во многом будет обусловлено шоком предложения (новые торговые барьеры, снижение численности активного трудоспособного населения, потеря опыта занятости по специальности), нежели шоком спроса", - пишут аналитики.

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