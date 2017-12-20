В России сокращается число малых и средних банков

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Россия столкнулась с проблемой малых и средних банков.

Как сообщает Report со ссылкой на Investing.com, это следует из очередного обзора развивающихся рынков Европы Capital Economics.

"Некоторые выявленные угрозы относятся к проблемам управления, но они также следствие слишком быстрого развития кредитования частного сектора до кризиса рубля в 2014 году", – говорится в обзоре. Существенные проблемы концентрируются вокруг лишь меньших банков, теряющихся на фоне крупнейших государственных Сбербанка (MCX:SBER), ВТБ (MCX:VTBR) и Газпромбанка, на которые приходится больше половины банковских активов, считают аналитики.

Тем не менее, даже на этом фоне выявляются проблемы: в частности, с сентября отмечается резкое снижение кредитования малого и среднего бизнеса. "Возможно, проблемы в банковском секторе побудят Центральный Банк снизить ставки, чтобы компенсировать ужесточение условий кредитования", – полагают в Capital Economics.

"Судьба малых и средних банков определилась несколько лет назад – их убивают ужесточение регулирования, падение экономики и постоянное усиление конкуренции со стороны госбанков. Последний год ситуация еще более ухудшилась – клиенты уходят в госбанки от всех подряд. Разговор про уход плохих банков мог кого-то убедить еще года два назад. Но сейчас уходят не плохие банки, а просто банки", – уверен президент Московской международной валютной ассоциации (ММВА) Алексей Мамонтов.