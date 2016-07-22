В России резко вырос приток капитала

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Приток капитала в Россию с 14 по 20 июля составил 197 млн. долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), по сравнению с предыдущей неделей инвестиции в российские фонды увеличились в два раза. За отчетный период активные финансовые фонды в России прибавили 36,8 млн. долларов. Неделей ранее из фондов данной категории выведено 6,4 млн. долларов.

По данным компании Sberbank İnvestment Research, в отчетном периоде вложения пассивных фондов составили 160 млн. долларов. Напомним, что на прошлой неделе этот показатель составил 103 млн. долларов.

Согласно отчету EPFR, приток в фонды развивающихся рынков (EM) составил 4,8 миллиарда долларов. По мнению Sberbank İnvestment Research, массовый приток инвестиций на разивающиеся рынки связан с антикризисными мерами и отсрочкой повышения учетной ставки ФРС. Помимо этого, инвесторы стремятся избегать вложений в проблемные европейские рынки и хотят заработать на развивающихся рынках.