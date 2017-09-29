В России проблемные кредиты превысили 91 млрд долларов

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Банк России оценивает объем проблемных кредитов в российском банковском секторе в 5,3 трлн рублей или 91,4 млрд долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, это составляет менее 10% их совокупного портфеля и не представляет системного риска, сказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу Россия 24.

По ее словам, доля проблемных кредитов четвертой и пятой категории составляет 5,3 трлн рублей, из которых 3,5 трлн (60,3 млрд манатов) - это кредиты предприятиям, юридическим лицам, а остальные (31,1 млрд долларов) - это кредиты физическим лицам.

"В целом в банковской системе есть проблема. Но это проблема, не представляющая какой-то системный риск", - подчеркнула она.