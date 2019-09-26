В России предложено ввести налог с криптовалют

В банковском сообществе нашли способ легализовать криптовалюты: для этого надо юридически признать майнинг цифровых денег аналогией оккупации имущества или кладом — в рамках существующих в мире правовых концепций.

Как передает Report со ссылкой на газета «Известия», об этом говорится в подготовленном Ассоциацией банков России докладе о криптовалютах.

В российской юридической практике такая норма может быть закреплена в рамках понятия «вновь созданное»: в таком случае криптовалюты можно будет считать вещью и облагать налогом, как и бартерные сделки.

В России вопрос правовой природы цифровых активов все еще вызывает споры, отмечается в «Концепции оборота децентрализованных криптовалют» АБР. Обсуждение этого документа запланировано на 8 октября на площадке ассоциации. В документе говорится, что юридически цифровые деньги можно было бы причислить к «оккупации» или «кладу».

«В австрийском законодательстве предполагается, что лицо, которое приобретает в результате майнинга виртуальные активы, их оккупирует, то есть захватывает, становясь первым легальным их собственником. Такой подход имеет вполне рациональный правовой смысл», — подчеркивается в концепции.

Впрочем, майнинг цифровых денег в правовом смысле можно назвать находкой или кладом. «Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый обладатель криптоактивов их «нашел», поскольку получение от анонимной системы можно условно считать находкой», — говорится в документе.

Однако приобретатель цифровых денег не просто захватывает или находит их как готовый объект: криптовалюта возникает в результате майнинга — активности человека, то есть фактически он сам ее создает, пояснил автор доклада — вице-президент АБР Анатолий Козлачков. Исходя из этого в российское право криптовалюту можно ввести в рамках формулировки «вновь созданное» (включает имущество, самостоятельно произведенное гражданином, например плоды, изделия и т. д.).

«Появятся основания считать криптовалюту вещью — с поправкой на ее цифровую природу. Тогда ее можно будет использовать в бартерных сделках, облагать налогом, как предусмотрено в соответствующем разделе Налогового кодекса», — заявил Козлачков. По его словам, в таком случае удастся одновременно избежать признания этих активов платежным средством и денежным суррогатом, добавил юрист.

Операции с виртуальными валютами должны облагаться налогом на прибыль как товарообменные сделки в НК, отмечают авторы концепции. Допуск граждан нужно осуществлять по аналогии с правилами рынка ценных бумаг и точно таким же традиционным образом — облагать налогом доходы от сделок с криптоактивами. Также в АБР предлагают обязать граждан декларировать покупку виртуальных денег.

Это справедливый подход, отметил партер KPMG Андрей Ермолаев. По его словам, нельзя приравнивать криптовалюты к обычным деньгам — это инвестиция, а рост стоимости бумаги всегда рассматривается как облагаемая база.

Авторы концепции видят опасность в запрете оборота криптоактивов. Чтобы исключить использование цифровых денег в криминальных схемах, достаточно лишить сделки с ними анонимности, говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в ассоциации «Россия» предложили процедуру легального розыска владельцев криптовалют. Согласно концепции, специализированные агенты рынка по заявке кредитора смогут предоставлять услуги по установлению владельцев цифровых активов (уже существует соответствующее ПО), при этом признать лицо владельцем виртуального актива впоследствии может только суд. За сокрытие цифровых активов предлагается ввести уголовную ответственность