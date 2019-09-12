В России предлагается лишить анонимности владельцев криптовалют

Ассоциация банков России (АБР) подготовила концепцию оборота децентрализованных криптовалют, которая лишит анонимности владельцев виртуальных цифровых активов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков в рамках XVII Международного банковского форума "Банки России - XXI век".

Предполагается, что данные активы смогут использоваться в качестве взыскания в рамках исполнительного производства, банкротства или налогообложения. "Модель предполагает, что по заявке кредитора агенты рынка смогут предоставлять услуги по установлению владельцев цифровых активов. Это даст возможность кредиторам в рамках судебной процедуры установить факт принадлежности цифрового имущества конкретному лицу", - пояснил Козлачков.

Факт принадлежности виртуального актива будет устанавливаться посредством вынесения судебного решения, после чего владелец активов должен будет передать пароли от электронных кошельков. За сокрытие цифровых активов и за отказ от передачи паролей предлагается ввести уголовную ответственность, пояснил вице-президент Ассоциации. В АБР полагают, что создание такого правового контура обеспечит защиту сделок с виртуальными активами и уменьшит риски, вытекающие из анонимности.

Помимо прочего, концепция предлагает два контура налогообложения для юридических и физических лиц. В частности, сделки по приобретению товаров и услуг за криптовалюту предлагается облагать налогом как товарообменные операции, а сделки по приобретению и реализации криптовалюты за рубли - налогом на прибыль в обычном режиме сделок с товаром. Модель взыскания налогов с физических лиц будет осуществляться по аналогии с налогообложением инвесторов на рынке ценных бумаг.

Кроме того, в налоговое законодательство предлагается ввести нормы, в соответствии с которыми физические лица будут обязаны декларировать покупку своих виртуальных активов, а также выплачивать налоги после их продажи.

"Мы попытались системно описать правовую модель, которая позволяет вписать обращение новых технологий в существующую модель хозяйственного оборота традиционного имущества. С одной стороны, мы озабочены отнять инструмент у мошенников, с другой - дать возможность легально пользоваться инструментом и платить налоги", - отметил Козлачков, который является одним из авторов концепции.