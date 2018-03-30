В России появятся криптовалютные биржи

Баку. 30 марта. REPORT.AZ/ В России появятся криптовалютные торговые площадки.

Как сообщает Report со ссылкой на RNS, об этом сказал в кулуарах Столыпинского форума председатель комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

Соответствующая норма содержится в законопроекте "О цифровых финансовых активах", который ранее был внесен в Госдуму.

"Да, криптобиржи появятся. Но сказать точно, на базе чего и на какой площадке, пока нельзя. В законопроекте “О цифровых финансовых активах” будут прописаны критерии, а дальше на основе этих критериев будут уже создаваться биржи", - сказал Аксаков.

В начале марта замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что Министерство финансов внесло норму о создании российской биржи по обмену криптовалют в текст законопроекта "О цифровых финансовых активах".