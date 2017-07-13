В России опасаются превращения отечественных банков в ломбарды

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Приверженность российских банков залоговому кредитованию может превратить банковскую систему в большой ломбард. Как сообщает Report со ссылкой на RNS, об этом заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"В российской банковской системе значительная часть кредитования - это залоговое кредитование. С одной стороны, залог - это хороший инструмент мотивации заемщика возвращать кредит, но при этом мы видим, что многие банки, выдавая кредит, сразу рассчитывают на реализацию залога, как на источник погашения кредита, иногда даже выдавая кредиты предбанкротным предприятиям, рассматривая именно качество их залога. Банковская система может превратиться в один большой ломбард", - сказала Набиуллина.