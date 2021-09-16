В России ограничат платежи в адрес криптобирж

Банк России начинает работать с кредитными организациями, чтобы они тормозили платежи в адрес криптобирж

Банк России начинает работать с кредитными организациями, чтобы они тормозили платежи в адрес криптобирж.

Как сообщает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сказал заместитель председателя регулятора Сергей Швецов.

По его словам, это делается с целью ограничить вероятность "эмоциональных покупок" криптовалют.

ЦБ будет объяснить населению, что криптовалюта связана с высокими рисками и никак не защищается регулятором, добавил он.

"С нашей точки зрения, это большое минное поле", - отметил С.Швецов, говоря о криптовалютах.