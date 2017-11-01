В России может быть создана "халяльная" криптовалюта

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Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В России в ближайшие два года может быть создана халяльная криптовалюта.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила советник по исламской экономике и финансам, руководитель аппарата Совета муфтиев России Мадина Калимуллина.

По ее словам, исходя из характеристик цифровых денег, они могут быть и халяльными, но шариатские стандарты пока не охватывают эту сферу. "Эта тема сейчас очень популярна и в российском исламском сообществе, в частности - на Кавказе, ее постоянно обсуждают на встречах исламских экономистов", - добавила она.

Калимуллина отметила, что в некоторых мусульманских странах недавно появились биржи для криптовалют: BitOasis в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии, Bitcoin в Индонезии и Coinbox в Малайзии.

"Главная особенность криптовалюты, которая смущает мусульман, - отсутствие единого регулятора. Требуется время, чтобы выработать единый подход исламских ученых к данному вопросу. Возможно, дальнейшее развитие рынка криптовалюты внесет изменения в эту тематику", - указала она.