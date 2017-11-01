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    В России может быть создана "халяльная" криптовалюта

    В некоторых мусульманских странах уже появились биржи для криптовалют© Sputnik/ Vladimir Astapkovich

    Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ В России в ближайшие два года может быть создана халяльная криптовалюта. 

    Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила советник по исламской экономике и финансам, руководитель аппарата Совета муфтиев России Мадина Калимуллина.

    По ее словам, исходя из характеристик цифровых денег, они могут быть и халяльными, но шариатские стандарты пока не охватывают эту сферу. "Эта тема сейчас очень популярна и в российском исламском сообществе, в частности - на Кавказе, ее постоянно обсуждают на встречах исламских экономистов", - добавила она.

    Калимуллина отметила, что в некоторых мусульманских странах недавно появились биржи для криптовалют: BitOasis в Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Бахрейне и Саудовской Аравии, Bitcoin в Индонезии и Coinbox в Малайзии.

    "Главная особенность криптовалюты, которая смущает мусульман, - отсутствие единого регулятора. Требуется время, чтобы выработать единый подход исламских ученых к данному вопросу. Возможно, дальнейшее развитие рынка криптовалюты внесет изменения в эту тематику", - указала она.

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