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В России курс доллара за неделю вырос на 22 рубля

В России курс доллара за неделю вырос на 22 рубля Рубль по итогам торгов укрепился по отношению к доллару до 105 рублей, курс евро вырос до 118,99 рубля, обновив исторические максимумы.
Финансы
4 марта 2022 г. 21:45
В России курс доллара за неделю вырос на 22 рубля

Рубль по итогам торгов укрепился по отношению к доллару до 105 рублей, курс евро вырос до 118,99 рубля, обновив исторические максимумы.

Как передает Report со ссылку на данные Московской биржи, за неделю курс доллара вырос на 22 рубля (на 26,51%), евро - на 25,99 рубля (на 27,95%).

Курс американского доллара расчетами "завтра" по состоянию на 20.00 по бакинскому времени снизился на 1,01 рубля, до 105 рублей, евро - увеличился на 1,39 рубля и достиг показателя 118,99 рубля.

На торгах в пятницу евро обновил исторический максимум, подскочив до 125,9675 рубля.

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