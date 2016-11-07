В России курс доллара превысил 64 рубля

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Курс доллара в России впервые после 28 сентября превысил отметку в 64 рубля. Как передает Report, причиной стало укрепление доллара на международном валютном рынке на 0,7% на утренних торгах, резкое падение нефтяных цен – до 45 долларов за баррель и резкое удешевление турецкой лиры.

Напомним, что 21 января курс рубля достиг исторического минимума. Официальный курс вырос до 86 RUB/USD, а затем начал снижаться на фоне стабилизации российской экономики. В этом году доллар в России достиг минимальной отметки 10 октября - 61,85 RUB/USD. Сейчас курс доллара выше минимума текущего года на 3,4%.

Аналитическая группа Report прогнозирует достижение курса доллара в России 70 RUB/USD: "Россия имеет высокие внешние обязательства на конец этого года. Кроме того, удешевление национальных валют развивающихся стран, включая Турцию, увеличит давление на рубль. Однако основным фактором является очередное падение нефтяных цен".