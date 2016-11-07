В России курс доллара превысил 64 рубля

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Курс доллара в России впервые после 28 сентября превысил отметку в 64 рубля. Как передает Report, причиной стало укрепление доллара на международном валютном рынке на 0,7% на утренних торгах, резкое падение нефтяных цен – до 45 долларов за баррель и резкое удешевление турецкой лиры.
Напомним, что 21 января курс рубля достиг исторического минимума. Официальный курс вырос до 86 RUB/USD, а затем начал снижаться на фоне стабилизации российской экономики. В этом году доллар в России достиг минимальной отметки 10 октября - 61,85 RUB/USD. Сейчас курс доллара выше минимума текущего года на 3,4%.
Аналитическая группа Report прогнозирует достижение курса доллара в России 70 RUB/USD: "Россия имеет высокие внешние обязательства на конец этого года. Кроме того, удешевление национальных валют развивающихся стран, включая Турцию, увеличит давление на рубль. Однако основным фактором является очередное падение нефтяных цен".
Cavid ƏzimovАвтор новости
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