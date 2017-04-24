В России курс доллара опустился до минимума этого года

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ Курс доллара на торгах Московской биржи опустился до самого минимального значения этого года.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, курс доллара достиг 55,78 рубля, курс евро вырос на 7 копеек и составил 60,64 рубля.

Напомним, что ранее минимальная стоимость доллара в этом году была зафиксирована 5 апреля и составляла 55,8 рубля. В целом курс доллара находился ниже данной отметки 3 июля 2015 года (55,4 рубля).

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2017 года на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,95% - до 52,46 доллара за баррель.